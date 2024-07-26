Бухарест, 26 июля, 2024, 16:54 — ИА Регнум. Минобороны Румынии опровергло публикуемые в Сети сообщения о якобы атаке на страну российских беспилотных летательных аппаратов. Соответствующее заявление пресс-служба разместила на официальном сайте ведомства.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы обращаем внимание на ряд ложных сообщений, размещенных на платформе X и в других соцсетях, в которых утверждается, будто российские БПЛА в последние дни атаковали Румынию и что средства ПВО румынской армии на границе открыли по ним огонь», — указано в нём.

В ведомстве подчеркнули, что подобного рода публикации являются фейковыми.

Как сообщало ИА Регнум, ранее министерство обороны Румынии заявило, что обнаружило обломки БПЛА. Ведомство предположило, что этот беспилотник якобы имеет российское происхождение. Как уточнили в министерстве, обломки дрона обнаружили в одной из предполагаемых зон, где якобы могли разбиться залетевшие на территорию страны дроны.

При этом конкретных доказательств румынское министерство не приводит. В Минобороны России также не подтверждали информацию об обломках беспилотника, найденных в Румынии на границе с Украиной.

26 июля министерство иностранных дел Румынии вызвало временного поверенного в делах России Елену Копнину в связи с обнаружением обломков беспилотного летательного аппарата возле румынско-украинской границы. В МИД Румынии отметили, что выразили протест российскому дипломату из-за случившегося.

Ранее румынские власти неоднократно заявляли о якобы российских беспилотниках, которые пересекли границу страны. Так, в прошлом году сообщалось, что один из дронов якобы упал в лесном массиве неподалеку от города Тулча. Минобороны Румынии затем опровергло эту информацию. В сентябре 2023 года в уезде Тулча также нашли обломки аппарата, похожего на те, что используют российские военные.