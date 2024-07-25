Бухарест, 25 июля, 2024, 15:18 — ИА Регнум. Министерство обороны Румынии обнаружило обломки беспилотника, предположительно, российского производства на границе с Украиной, сообщило ведомство в социальной сети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признанна экстремистской и запрещена в РФ).

Global Look Press

«В окрестностях Плауру были идентифицированы обломки беспилотника российского происхождения типа «Герань», — говорится в сообщении.

Как уточнили в министерстве, обломки дрона обнаружили в одной из предполагаемых зон, где якобы могли разбиться залетевшие на территорию страны дроны.

В этой связи румынские власти усилии наблюдение за воздушным пространством.

При этом конкретных доказательств румынское министерство не приводит. В Минобороны России также не подтверждали информацию об обломках беспилотника, найденных в Румынии на границе с Украиной.

Как сообщало ИА Регнум, румынские власти неоднократно заявляли о якобы российских беспилотниках, которые пересекли границу страны. Так, в прошлом году сообщалось, что один из дронов якобы упал в лесном массиве неподалеку от города Тулча. Минобороны Румынии затем опровергло эту информацию. В сентябре 2023 года в уезде Тулча также нашли обломки аппарата, похожего на те, что используют российские военные.