Москва, 27 сентября, 2024, 13:26 — ИА Регнум. Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение допустить фигуристов-юниоров из России на международные соревнования ещё летом, на предстоящем совете организация обсудит детали возвращения. Об этом сообщает депутат Госдумы и трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.

Андрей Пронин ИА REGNUM

«Допустить российских юниоров на международные соревнования они решили еще летом. А сейчас они будут обсуждать, в каком виде и как их допускать. Ведь мы два года нигде не выступали», — передаёт её слова «РИА Новости».

Заседание совета пройдёт в период с 27 по 28 сентября.

1 марта 2022 года ISU отстранил российских и белорусских спортсменов от всех соревнований под эгидой организации.

Как сообщало ИА Регнум, 23 сентября возможность участия юношеской и молодёжной сборных России в международных соревнованиях обсуждалась на встрече президентов и генсеков ассоциаций, входящих в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). За возвращение молодёжных и юношеских сборных выступила Федерация футбола Греции. Это предложение поддержали представители Боснии и Герцеговины, Черногории, а также Казахстана, России и Белоруссии. Однако президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко с допуском россиян не согласился.