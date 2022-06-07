Пхукет, Таиланд, 7 июня, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Отстранение российских и белорусских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов от соревнований продлено до дальнейшего уведомления. Такое решение 7 июня принял Международный союз конькобежцев (ISU) на заседании конгресса.

Иван Шилов ИА REGNUM Русофобия

«Решение совета ISU об отстранении российских и белорусских спортсменов, которое было утверждено сегодня конгрессом, будет действовать до особого решения совета либо конгресса», — заявил генеральный директор ISU Фреди Шмид.

Напомним, 1 марта ISU отстранил российских и белорусских спортсменов от всех соревнований под эгидой организации.

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