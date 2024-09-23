Киев, 23 сентября, 2024, 22:41 — ИА Регнум. Возможность участия юношеской и молодёжной сборных России в международных соревнованиях обсуждалась на встрече президентов и генсеков ассоциаций, входящих в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом рассказал 23 сентября на своём YouTube-канале украинский спортивный журналист Виктор Вацко.

Global Look Press

По словам журналиста, вопрос о допуске российских спортсменов «был поднят», но он не обсуждался в контексте включения в повестку исполкома УЕФА.

Отмечается, что за возвращение молодёжных и юношеских сборных выступила Федерация футбола Греции. Предложение поддержали представители Боснии и Герцеговины, Черногории, Казахстана, России и Белоруссии.

С допуском россиян не согласился президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко. Он возмутился подобным решениям, напомнив о ситуации на Украине.

Заседание исполкома УЕФА состоится 24 сентября в Праге.

Как сообщало ИА Регнум, сборная России сможет вернуться на международные турниры через два года после завершения спецоперации. Об этом 20 сентября заявил почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

В марте 2022 года УЕФА и ФИФА приняли решение отстранить российские клубы и сборные от международных соревнований. Таким образом, клубы из России не были допущены до еврокубков.

26 апреля президент РФС Александр Дюков заявил о паузе в переговорах по допуску российских команд на международные турниры. Он отметил, что российская сторона привела все аргументы для этого, теперь «мяч на половине поля УЕФА». При этом он добавил, что у России по-прежнему есть возможность смены конфедерации.