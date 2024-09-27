Москва, 27 сентября, 2024, 08:49 — ИА Регнум. В 2024 году от уплаты налога на имущество освобождаются участники спецоперации, а также члены их семей. Об этом 27 сентября сообщила член комитета Госдумы РФ по соцполитике Светлана Бессараб.

ИА Регнум

Она пояснила, что в статье 407 Налогового кодекса России прописаны категории граждан, которые имеют право на налоговые льготы. Это участники спецоперации, проходящие службу в войсках нацгвардии и имеющие специальные звания полиции; сотрудники органов внутренних дел, заключившие контракт на выполнение задач, возложенных на Вооружённые силы РФ или войска нацгвардии, либо подписавшие контракт с организациями, содействующими ВС РФ, а также члены семей этих лиц.

«Налоговая льгота предоставляется в отношении следующих видов объектов налогообложения: квартира или часть квартиры, жилой дом или часть жилого дома», — рассказала парламентарий в беседе с «РИА Новости».

Она отметила, что к членам семей относятся несовершеннолетние дети, дети старше 18 лет, которые стали инвалидами до 18 лет, а также дети в возрасте до 23 лет, учащиеся в образовательных организациях очно, и иждивенцы. Льгота применяется за налоговые периоды с 2022 года.

Как сообщало ИА Регнум, военнослужащие, заключившие с 1 августа и до конца года контракт для службы в зоне специальной военной операции, получат единовременную выплату в 400 тыс. рублей, соответствующий указ 31 июля подписал президент России Владимир Путин.

Выплата устанавливается для граждан России и иностранцев, которые заключили контракт с ВС РФ с 1 августа по 31 декабря 2024 года сроком на один год и более для выполнения задач специальной военной операции.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что решение Путина увеличить до 400 тыс. рублей единовременную выплату связано с непрекращающимися шагами и мерами по поддержке участников СВО.