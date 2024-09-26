Москва, 26 сентября, 2024, 13:50 — ИА Регнум. С начала боевых действий на курском направлении Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли более 17,4 тыс. военных, сообщает 26 сентября Минобороны России.

Kaniuka Ruslan/Global Look Press

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 17 400 военнослужащих», — сказано в сообщении.

Также с начала боёв в Курской области украинская армия потеряла 130 танков, 62 боевые машины пехоты, 95 бронетранспортеров, 824 боевые бронированные машины, 525 автомобилей, 142 артиллерийских орудия. Также ВСУ лишились 31 пусковой установки реактивных систем залпового огня, в том числе восьми HIMARS и шести MLRS производства США, восьми пусковых установок зенитных ракетных комплексов.

В российском военном ведомстве уточнили, что Вооружённые силы России в минувшие сутки сорвали три попытки ВСУ прорваться через границу в Курскую область в направлении посёлков Новый Путь и Медвежье.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее замначальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что ВСУ перебросили в курское приграничье новые подразделения с беспилотниками. По его словам, в ближайшие несколько дней противник осознает, что оказался «не в радужном месте».

По словам командующего, любые попытки ВСУ улучшить позиции на курском направлении терпят провал на участках, которые контролируют бойцы «Ахмата».

Украинские войска утром вторглись в Курскую область 6 августа. Их продвижение остановили российские военные. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.