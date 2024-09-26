Украина, 26 сентября, 2024, 23:56 — ИА Регнум. На Украине поздним вечером 26 сентября взрывы раздались в подконтрольном Киеву Херсоне и в Днепропетровске. О прилётах сообщило украинское издание «Страна. ua» в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

По информации издания, тревога в Херсонской области звучит с 22:51 мск.

Одновременно прогремел взрыв на окраине Днепра, где также работали сирены воздушной тревоги.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные нанесли удары по украинским объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий ОПК Украины, информировал 26 сентября официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

24 сентября Минобороны докладывало о нанесении ударов по предприятию оборонно-промышленного комплекса Украины, на котором осуществлялось производство и обслуживание авиационных газотурбинных двигателей для боевых самолётов ВСУ. Кроме этого, российские войска нанесли удары по военному аэродрому и двум цехам по производству беспилотников для ВСУ.

Российские военные в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Воздушную тревогу в украинских регионах объявляют каждый день, иногда по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз подчёркивал, что ВС России не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.