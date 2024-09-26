Москва, 26 сентября, 2024, 12:14 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удары по украинским объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий ОПК Украины, сообщил 26 сентября официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

MOD Russia/Global Look Press

По его словам, удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России.

«Поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военного аэродрома, скопления живой силы и военной техники противника в 142 районах», — сказал Конашенков.

Также представитель Минобороны информировал, что Вооружённые силы России в минувшие сутки освободили город Украинск в ДНР.

24 сентября Минобороны докладывало о нанесении ударов по предприятию оборонно-промышленного комплекса Украины, на котором осуществлялось производство и обслуживание авиационных газотурбинных двигателей для боевых самолётов ВСУ. Кроме этого, российские войска нанесли удары по военному аэродрому и двум цехам по производству беспилотников для ВСУ.

Российские военные в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Воздушную тревогу в украинских регионах объявляют каждый день, иногда по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз подчёркивал, что ВС России не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.