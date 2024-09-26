Донецк, 26 сентября, 2024, 23:40 — ИА Регнум. От 1,5 до 3 тыс. мирных жителей находятся в освобождённом российскими военными городе Украинске в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Пушилин

«По предварительным данным, в Украинске находятся от полутора до трёх тысяч мирных жителей», — сказал глава.

По словам Пушилина, населению оказывается вся необходимая помощь. Пока это делают военные, но уже скоро компетентные ведомства смогут приступить к выполнению всех мероприятий.

Пушилин подчеркнул, что Украинск имеет важное значение, поэтому «ВСУ упирались» и старались не допустить продвижения российской армии.

Украинск — город между населёнными пунктами Курахово и Селидово, расположен в 4 км от железнодорожного узла Цукуриха, через который снабжается значительная часть группировки ВСУ в Донбассе.

Как сообщало ИА Регнум, в Минобороны подтвердили, что подразделения группировки войск «Центр» ВС РФ 26 сентября освободили город Украинск в ДНР.

25 сентября Минобороны информировало об освобождении населённых пунктов Острое и Григоровка в ДНР. Глава республики Денис Пушилин также сообщал, что российские войска вошли на территорию Угледара, бои ведутся уже в черте города.