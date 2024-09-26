Мариуполь, ДНР, 26 сентября, 2024, 20:58 — ИА Регнум. Пятеро детей и шестеро сотрудников МЧС России получили ранения в Донецкой Народной Республике в результате киевской агрессии, сообщил 26 сентября глава ДНР Денис Пушилин в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

«В Мариуполе при неосторожном обращении с найденным взрывоопасным предметом ранения получили пять детей: три девочки 10 и 13 лет и два мальчика 10 и 14 лет», — написал он.

По его словам, три ребёнка находятся в тяжёлом состоянии, два — в состоянии средней степени тяжести.

Кроме того, информировал глава ДНР, в Петровском районе Донецка при ликвидации пожара после обстрела со стороны ВСУ в непосредственной близости от пожарной автоцистерны был нанесён повторный удар, в результате которого пострадали шестеро огнеборцев. Также повреждения получили три жилых дома в Петровском районе Донецка и Никитовском районе Горловки, а также ЛЭП и газопровод.

«Со стороны ВФУ совершены 34 вооружённых атаки, выпущено более 90 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибра 155 мм, в том числе кассетного типа, ударный БПЛА», — уточнил Пушилин.

Как передавало ИА Регнум, 23 сентября ВСУ обстреляли Донецк и Горловку снарядами калибра 155 миллиметров образца НАТО. Некоторые удары были нанесены кассетными снарядами. В Горловке в результате обстрела ранения получила мирная жительница.

22 сентября ВСУ за сутки 57 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив суммарно 168 единиц различных боеприпасов. На донецком направлении было зафиксировано восемь обстрелов, на горловском — 49. Погиб один мирный житель, ещё девять человек получили ранения.