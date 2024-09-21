Горловка, ДНР, 22 сентября, 2024, 00:55 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины в течение прошедших суток 57 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив суммарно 168 единиц различных боеприпасов. Об этом 22 сентября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел Донецка

«57 фактов вооружённых атак ВФУ зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

Уточняется, что на донецком направлении зафиксировано восемь обстрелов, на горловском — 49 обстрелов.

В результате агрессии со стороны киевского режима погиб один мирный житель, ещё девять человек получили ранения. Повреждены шесть жилых домостроений, пять объектов гражданской инфраструктуры, два автомобиля, два автобуса и один электровоз.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что мирный житель погиб при артиллерийском обстреле Никитовского района Горловки. Ещё два человека пострадали в результате атаки БПЛА-камикадзе и сброса взрывоопасного предмета с украинского дрона. По словам Пушилина, трое из пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, им оказывают необходимую медицинскую помощь.