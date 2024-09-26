Москва, 26 сентября, 2024, 17:25 — ИА Регнум. Законопроект о распространении классификации на все средства размещения, предоставляющие услуги по временному проживанию туристов, принят Госдумой РФ на пленарном заседании в первом чтении 26 сентября.

РИА Новости/Александр Кряжев

«Отмечу, что данный законопроект не о количестве гостиничных номеров, и не о ценах на гостиничные услуги, и не о легализации гостевых домов», — заявила журналистам первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина, которая участвовала в разработке документа.

Депутат пояснила, что речь идёт о повышении качества услуг во всех средствах размещения, повышении прозрачности самого рынка объектов туриндустрии, а также о создании равных конкурентных условий для всех участников рынка. Это особенно актуально при принятии закона о туристическом налоге, добавила она.

В июле законопроект, предполагающий внесение изменений в закон об основах туристской деятельности, внесла в Госдуму группа депутатов и сенаторов. Авторы инициативы предлагают присваивать «звёзды» не только обычным гостиницам, но также модульным гостиницам, глэмпингам, которые фактически находятся вне поля зрения государства и с точки зрения налогообложения, и с точки зрения контроля качества услуг.

Также предлагается создать единый реестр объектов классификации, куда войдут средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи. Объектам, не вошедшим в реестр, запретят оказывать услуги туристам.

Как сообщало ИА Регнум, глэмпинги — модульные отели или кемпинги с удобствами — стремительно набирают популярность в России. За период с 2018 по 2023 год их количество увеличилось в 40 раз. Ожидается, что в 2024 году число глэмпингов вырастет с 550 до 700.