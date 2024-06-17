Москва, 17 июня, 2024, 16:54 — ИА Регнум. В России стремительными темпами растёт популярность глэмпингов. Такие туристические объекты строятся в самых живописных местах и позволяют гостям в комфортных условиях и со всеми удобствами отдохнуть на природе. Только за последние пять лет — с 2018 по 2023 год — число глэмпингов в России выросло в 40 раз. А в 2024 году, согласно прогнозу Российского союза туриндустрии, их станет ещё больше — с 550 до 700.

Telegram/база отдыха «Мечты у моря» База отдыха «Мечты у моря»

Активное участие в развитии нового формата отдыха принимают представители малого и среднего бизнеса, причём во всех регионах России. В некоторых из них туризм является ключевой отраслью для МСП. Например, в Республике Алтай каждый 14-й предприниматель занят в сфере туризма, а на Камчатке каждый 24-й. За прошлый год господдержка МСП в туризме увеличилась на 68% и составила 52 млрд рублей.

На сегодняшний день туристическая сфера уже насчитывает 75 тысяч малых и средних предприятий. И за первые месяцы 2024 года их число увеличилось на 2,5 тысячи. А поддерживать бизнес на всех этапах развития — от стартовой идеи до расширения — помогает национальный проект «Малое и среднее предпринимательство».

Например, в июне 2023 года нацпроект помог открыть глэмпинг «Лафа» супругам Евсютиным из Ханты-Мансийского автономного округа. Бизнес они начали с двух загородных домиков. Дизайном и обустройством занимались самостоятельно. В итоге получилось полноценное пространство для отдыха с панорамными окнами и видом на лес и реку. Возле каждого домика есть мангальные зоны, чаны и купели на дровах, также на территории обустроена баня. Все это помогает гостям расслабиться и отвлечься от ежедневной рутины.

В прошлом году супруги решились принять участие в конкурсе от Фонда развития Югры, стали победителями и получили грант три миллиона рублей. Эти деньги дали им возможность расшириться. Предприниматели нашли новый большой участок и строят большую корпоративную пляжную зону с шестью домиками для проживания, а также заканчивают два больших банкетных зала и беседки. С этого года в глэмпинге Евсютиных доступен новый вид отдыха — катание на снегоходах.

Чтобы открыть свой отель, необходимо получить лицензию и разрешение на деятельность. В России уже не первый год идет реформа — проект по упрощению выдачи лицензий и разрешений. Ежегодно в стране оформляется порядка миллиона таких документов. А их наличие — обязательное условие для ведения многих видов предпринимательской деятельности. Ещё недавно, чтобы получить лицензию или разрешение, бизнесу нужно было потратить много времени: собирать в бумажном виде документы, а потом лично предоставлять одну и ту же информацию в несколько ведомств. Теперь все данные можно получить на «Госуслугах». Количество документов, которые нужны для получения лицензий, уменьшилось в два раза, для разрешений — в 1,5 раза.

А на Сахалине помощью государства воспользовалась предприниматель Анна Бухольцева. Её база отдыха «Мечты у моря» распахнула свои двери в августе 2023 года и уже пользуется популярностью у туристов. Кроме комфортных купольных номеров, гостям предлагают гамаки, чаны и индивидуальные зоны отдыха на открытом воздухе.

Telegram/база отдыха «Мечты у моря» База отдыха «Мечты у моря»

Часть средств на реализацию Бухольцева получила в виде гранта от регионального министерства туризма. Помощь с финансированием проекта также оказали в Сахалинском Фонде развития предпринимательства.

«Благодаря льготному кредиту укомплектовали кухню хорошим оборудованием и теперь готовы встречать гостей вкусным завтраком. В центре «Мой бизнес» всё открыто и прозрачно. Сумму, которую выплачу, я знала уже на этапе подписания договора», — поделилась Анна Бухольцева.

Сегодня в сахалинском Фонде предусмотрены различные виды финансовой поддержки для представителей МСП.

«Максимальная сумма займа на оборотные средства закреплена законодательно и составляет пять миллионов рублей, срок займа — 2 года. Также предоставляем займы на инвестиционную деятельность, в данном случае срок составит три года», — рассказал директор Сахалинского Фонда развития предпринимательства Павел Кононец.

В апреле 2024 года глэмпинг «Филин» в посёлке Усть-Койва Пермского края открыл предприниматель, руководитель туристической компании «Золотой компас-тур» Алексей Зотиков.

Любители отдыха на природе могут посетить сразу несколько уникальных природных достопримечательностей: пещеру Чудесница, Царские ворота, Мельничный ручей, Красный камень и камень Филин. Для их удобства построены два уютных дома по 10 мест. Имеется баня с березовыми вениками, снегоходы, моторные лодки. Льготное финансирование под 3% годовых на приобретение модульных домиков для глэмпинга Алексей Зотиков получил в Микрофинансовой компании Пермского края под 3% годовых.

Как сообщало ИА Регнум, по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» российским предпринимателям доступен широкий спектр услуг поддержки в центрах «Мой бизнес». Начинающие и действующие бизнесмены могут получить образовательные и консультационные услуги, разобраться в вопросах финансового планирования.

Также им доступны и услуги маркетингового сопровождения деятельности и бизнес-планирования, в том числе разработка стратегии, рекламной кампании, дизайна и популяризация продукции.

Узнать всё о мерах поддержки и условиях их получения можно на цифровой платформе МСП.РФ. На ней доступно более 800 мер поддержки бизнеса: реализуется обучение, оформляются займы, подаются заявки на кредит, публикуются новости из разных ниш, изменения законов и нормативных актов, памятки по налоговому календарю и многое другое.