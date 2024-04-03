Москва, 3 апреля, 2024, 21:24 — ИА Регнум. 14 тысяч номеров будет введено в российских модульных отелях к концу 2024 года. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме.

Глэмпинг «Точка Немо» в Ярославской области

«Недавно в Горно-Алтайске обсуждали с экспертами и бизнесом запуск пилотного проекта по поддержке модульных отелей. И уже к концу текущего года в них появится еще около 14 тысяч номеров», — отметил глава правительства.

Строительство модульных отелей помогает быстро увеличивать номерной фонд в стране, так как срок на строительство и введение в эксплуатацию таких объектов для размещения очень короткий. Объекты строятся в самых живописных природных местах и позволяют гостям в комфортных условиях и со всеми удобствами отдохнуть на природе.

Увеличение числа мест, где гости могут остановиться и отдохнуть с комфортом, способствует и увеличению спроса на внутренний туризм. Так, в прошлом году турпоток вырос на 20%, а выручка предприятий туристической индустрии — в 1,5 раза. Этих результатов удалось достичь благодаря мерам поддержки со стороны государства, в том числе реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Особую роль сыграли субсидии, которые выделяет Министерство экономического развития, и льготное кредитование инфраструктурных объектов.

Меняется и структура туристических продуктов. Классический формат «аэропорт — отель — пляж» уходит на второй план и уступает место различным вариантам отдыха: от активного отдыха на природе до гастрономических и экотуров. Популярность в России набирает новый формат жилья для туристов — глэмпинги.

«Многие уже оценили жизнь в комфортных палатках, тентах, экодомах, геосферах и других видах жилья, где есть полноценная кровать, мебель, электричество, иногда — полноценный санузел, кондиционер и другие удобства», — отметила президент Ассоциации глэмпингов России Жанна Кира.

По данным ассоциации, в России на сегодняшний день действуют более 550 проектов в этой сфере. Причем более половины из них, 66 процентов, ориентированы на всесезонный отдых.

Больше всех проектов реализовала Московская область. Здесь для туристов работают уже 56 глэмпингов. Второе место занимает Татарстан, который реализовал уже 42 объекта. Третья позиция — у Краснодарского края, где гости могут выбрать глэмпинг среди 41 варианта. И, учитывая растущую популярность такого вида отдыха, это количество будет расти. В планах на этот год появление до 700 таких объектов по всей стране.

«На этот процесс влияет активная господдержка. Выделяемые Минкэкономразвития субсидии на создание модульных некапитальных средств размещения в большинстве случаев идут на создание глэмпингов», — говорит Кира.

Появление и стремительное развитие глэмпингов существенно изменило туризм России. Такой отдых менее чем за десятилетие стал массовым видом туристического жилья — в том числе и потому, что подстраивается под реальные запросы гостей. Так, активно продолжается работа по формированию и развитию круглогодичной инфраструктуры. Кроме того, глэмпинги активно фокусируются на велнес-тематике и сельском туризме. Растет и количество услуг: туристам все чаще предлагают не только размещение, но и питание, экскурсионные и развлекательные программы, спа-услуги и многое другое.

«Можно говорить о настоящей революции, которая прошла тихо и незаметно, но уже сегодня существенно изменила туристический бизнес», — добавила Жанна Кира.

Как сообщало ИА Регнум, по решению президента России по национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства» в России создаётся и обновляется туристическая инфраструктура. Программа нацпроекта по поддержке строительства модульных отелей стартовала в 2022 году. Благодаря ей в регионах увеличивается число мест и предложений для комфортного отдыха, в том числе в природных местах.

Строительство быстровозводимых модульных отелей происходит на принципах софинансирования: не менее 50% от стоимости проекта — это средства бизнеса, вторую часть стоимости проекта поддерживает государство за счет субсидий.