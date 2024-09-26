Москва, 26 сентября, 2024, 17:37 — ИА Регнум. Завершился летний сезон проекта «Московское долголетие», который продлился четыре месяца из-за тёплого сентября. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об итогах сезона в своём Telegram-канале 26 сентября.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Москвичи старшего поколения выступали на фестивале «Спасская башня», создавали модные коллекции, каждое утро выходили на «Зарядки долголетия», освоили каяки и сапборды. В августе открылся эксклюзивный экскурсионный маршрут «Нестарый Арбат». Гидами стали участники проекта «Московское долголетие», которые отучились в «Серебряном университете», — сообщил мэр.

По его словам, этим летом власти Москвы открыли 14 новых центров «Московского долголетия», теперь в городе 134 центра.

На сайте мэрии уточняется, что «Зарядки долголетия» стали одним из самых ярких событий. Согласно публикации, за 17 недель было проведено 87 таких зарядок, которые посетили более 14 тыс. человек. Отмечается, что занятия проходили в знаковых местах столицы, например у Большого театра, на Воробьёвых горах, а также в парке Северного речного вокзала, зачастую в них участвовали знаменитости.

Также в материале указано, что в июле пожилым москвичам предоставили возможность освоить водные виды спорта, такие как каякинг и сапсёрфинг. Уточняется, что в общей сложности 1,5 тыс. жителей столицы смогли освоить водные средства передвижения под руководством опытных тренеров.

«В августе для участников «Московского долголетия» открылся новый эксклюзивный экскурсионный маршрут «Нестарый Арбат». Прогулка включает в себя девять тематических точек, каждая из них связана с биографиями известных долгожителей: писателей, актеров, скульпторов и композиторов», — говорится в тексте.

Летний сезон включил в себя показ мод в рамках «Мастерской дизайнеров» при участии пяти известных модельеров.

Как передавало ИА Регнум, в августе в Москве для участников проекта «Московское долголетие» организовали лекции в столичных вузах и музеях. Мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что в проекте задействовано более 1,3 тыс. столичных организаций, в том числе музеи, кинотеатры и другие современные площадки.

Ранее на Воробьёвых горах в Москве прошёл фестиваль «Москва долгоЛЕТНЯЯ» для жителей старшего поколения, а также их детей и внуков.