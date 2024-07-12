Москва, 12 июля, 2024, 19:29 — ИА Регнум. Фестиваль «Москва долгоЛЕТНЯЯ» для жителей старшего поколения, их детей и внуков, пройдёт в столице 17 июля на Воробьёвых горах, заявила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Об этом 12 июля сообщили на официальном сайте главы города.

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«На одной площадке будут собраны самые популярные уличные активности «Московского долголетия» этого сезона: танцы, скандинавская ходьба, зарядки, познавательный лекторий, мастер-классы по рисованию, концерты и многое другое», — сказала она.

Ракова отметила, что в рамках фестиваля будут работать четыре большие локации, чтобы выбрать занятие по душе. В открытии мероприятия примет участие призёр Олимпийских игр и двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая. В 10:40 она начнёт проводить массовую разминку на свежем воздухе. В ней будут участвовать свыше тысячи человек.

Для любителей скандинавской ходьбы приготовили маршрут протяженностью 2,8 км. В нём также будет участвовать команда из жителей, которым более 80 лет. Заход начнётся также в 10:40. Для любителей творчества и искусства проведут конкурс шаржей. Моделями будут Анна Семенович и писательница Дарья Донцова. Они также определят победителей. Там же пройдёт мастер-класс по рисованию.

Кроме того, на фестивале будет работать зона танцев. Занятие проведёт танцор Евгений Папунаишвили. Донцова на личном примере расскажет, как поддерживать здоровый образ жизни после 70 лет. Будут и другие мероприятия. Для участия нужно зарегистрироваться на странице фестиваля.

Как сообщало ИА Регнум, 13 и 14 июля в Москве пройдёт гастрономический фестиваль «Ешь. Гуляй. Дыши». В нём будут участвовать рестораны и кафе на улицах Большая Никитская, Малая Бронная, Большая Дмитровка и в Газетном переулке. Также на открытом воздухе поставят стойки с напитками и мороженным. Вечером начнётся продажа коктейлей.