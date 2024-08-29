Москва, 29 августа, 2024, 18:12 — ИА Регнум. В Москве на базе инновационно-образовательного комплекса «Техноград» пройдёт цикл бесплатных курсов по ИТ, маркетингу и дизайну для студентов и специалистов. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Она отметила, что слушателей мероприятия научат противостоять киберугрозам, а также рассчитывать маркетинговые и рекламные кампании и изготавливать изделия на современном токарно-фрезерном оборудовании.

«Программа включает в себя больше 50 интенсивов. Некоторые из них пройдут впервые. Будут затронуты такие темы, как информационные технологии, современное производство, дизайн и реклама. По окончании все участники получат сертификаты», — рассказала Сергунина.

Заммэра проинформировала, что обучение будет проходит очно и в онлайн-формате. Регистрация на него уже открылась на сайте инновационно-образовательного комплекса.

Цикл занятий «Компьютерные сети и информационная безопасность» начнётся 8 сентября. На них расскажут про киберугрозы, поиск уязвимостей и передовые методы защиты.

9 сентября состоится онлайн-курс «Интернет-маркетинг. Таргетированная реклама. Продвинутый уровень 1». Его слушатели узнают, как проводить анализ рынка и оптимизировать бюджет рекламных кампаний.

9 и 23 сентября стартуют курсы по токарно-фрезерной обработке. На них можно будет познакомиться с промышленным оборудованием и особенностями его использования.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве для участников проекта «Московское долголетие» организовали лекции в столичных вузах и музеях. По словам мэра столицы Сергея Собянина, в проекте задействовано более 1,3 тыс. столичных организаций, в том числе музеи, кинотеатры и другие современные площадки.