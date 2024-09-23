Нью-Йорк, США, 23 сентября, 2024, 14:48 — ИА Регнум. Кандидат на пост президента США от республиканцев Дональд Трамп не знает, как остановить конфликт на Украине. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в ходе интервью журналу The New Yorker.

Ron Sachs — CNP for NY Post/Global Look Press Дональд Трамп

«Я считаю, что Трамп не знает на самом деле, как остановить конфликт, даже если ему кажется, что он знает, как это сделать. С этой войной часто бывает так, что, чем глубже ты смотришь на неё, тем меньше понимаешь», — отметил он.

По словам Зеленского, было много лидеров, которые думали, что знают, как закончить украинский конфликт уже завтра, однако когда они погружались в него глубже, то понимали, что всё не так просто.

Ранее глава киевского режим заявил, что будет счастлив, если экс-президенту США действительно удастся завершить конфликт на Украине за сутки.

Как сообщало ИА Регнум, Трамп на митинге своих сторонников в штате Нью-Гэмпшир 20 января пообещал: если победит на выборах и станет президентом, то добьётся мирного урегулирования конфликта на Украине ещё до инаугурации. Он отметил, что хорошо знает и Путина, и Зеленского.

Трамп неоднократно заявлял, что для разрешения русско-украинского конфликта ему потребуется всего 24 часа. Он утверждал, что намерен в случае своей победы на выборах президента США сказать двум коллегам, Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому, пару предложений.