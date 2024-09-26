Москва, 26 сентября, 2024, 16:00 — ИА Регнум. Следственный комитет России просит суд арестовать, предположительно, экс-депутата Госдумы от партии «Новые люди» Григория Шилкина по делу о растрате.

Государственная дума РФ Григорий Шилкин

«В суд поступило ходатайство следователя об избрании в отношении Шилкина Г. В. меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказали в Басманном суде Москвы.

По данным суда, Шилкину вменяется часть 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). Должность фигуранта дела в суде не раскрыли, однако, по данным СМИ, он является бывшим депутатом Госдумы от партии «Новые люди».

Шилкин завершил депутатскую деятельность, поскольку решил вернуться в бизнес. Об этом в конце июля сообщила пресс-служба фракции «Новые люди».

26 сентября следователи задержали Григория Шилкина по подозрению в хищении в особо крупном размере. Максимальное наказание по этой статье может составить до десяти лет лишения свободы. По версии следствия, в деле Шилкина фигурируют хищения на сумму около 2 млрд руб.

Шилкин окончил Архангельский лесотехнический колледж Госкомвуза России и Всероссийский заочный финансово-экономический институт. Затем он начал работать на Краснофлотском машиностроительном заводе, после чего был инженером в РАО «Энергосбыт». Также Шилкин занимал должность гендиректора Архангельского специализированного энергетического предприятия.

Ранее ИА Регнум передавало, что суд в Москве арестовал бывшего депутата Госдумы и бывшего члена Высшего совета ЛДПР Сергея Абельцева по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Его обвинили в мошенничестве на сумму 10 млн рублей. Ему может грозить до десяти лет лишения свободы.

В декабре 2023 года правоохранительные органы Красноярского края наложили арест на активы обвиняемого в мошенничестве предпринимателя и бывшего депутата Романа Гольдмана. Общая сумма арестованных активов составила 1,5 млрд рублей.