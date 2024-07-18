Москва, 18 июля, 2024, 20:37 — ИА Регнум. Суд арестовал бывшего депутата Госдумы и бывшего члена Высшего совета ЛДПР Сергея Абельцева по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщил 18 июля «Коммерсантъ».

Ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

В декабре 2023 года правоохранительные органы Красноярского края наложили арест на активы обвиняемого в мошенничестве предпринимателя и бывшего депутата Романа Гольдмана. Общая сумма арестованных активов составила 1,5 млрд рублей. Гольдман покинул Россию в октябре того же года.

17 июля экс-глава подмосковной Шатуры Алексей Артюхин был задержан по подозрению в растрате на сумму 221,5 млн рублей. По данным следствия, чиновник растратил средства, выделенные на строительство водозабора и очистных сооружений.

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