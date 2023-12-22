Красноярск, 22 декабря, 2023, 14:09 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов Красноярского края наложили арест на активы обвиняемого в мошенничестве предпринимателя и бывшего депутата Романа Гольдмана, общая сумма арестованных активов составила 1,5 млрд рублей, сообщили в управлении МВД по региону 22 декабря.

Соцсети Роман Гольдман

«Проведены дополнительные обысковые мероприятия в отношении сотрудников группы компаний и родственников подозреваемого, а также на заимке в Манском районе. В суды Красноярска направлены материалы о наложении ареста на имущество, а именно спецтехнику, на сумму более 700 миллионов рублей. Общая сумма наложенного ареста составляет более 1,5 миллиарда рублей», — сказано в сообщении управления.

Будет проведено исследование расчётных счетов группы компаний для выявления возможных фактов нецелевого и противоправного расходования денежных средств и совершения иных преступлений, отметили в МВД. Полиция направила в ЦБ РФ соответствующие запросы. Кроме того, сотрудники МВД продолжают опрос потерпевших пайщиков.

Как передавало ИА Регнум, ранее в полицию обратились более тысячи пайщиков сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Агро Вклад», принадлежащего бывшему депутату Законодательного собрания Красноярского края Роману Гольдману. По предварительным данным, сумма нанесённого ущерба составила более одного 1 млрд рублей. В отношении Гольдмана было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, он был объявлен в розыск.

В конце октября 2023 года Гольдман покинул Россию, его семья уехала из страны ещё раньше. Последним известным местом нахождения Гольдмана является Стамбул, рассказали в ноябре 2023 года в управлении МВД по Красноярскому краю.

По итогам 2020 года Гольдман вошёл в топ-3 богатейших депутатов заксобрания Красноярского края. Список принадлежащих ему земельных участков занимал три страницы. Также ему принадлежали автомобили Mercedes-Benz S500, Ford Ranger, Toyota Hilux и снегоболотоход.