Москва, 26 сентября, 2024, 14:43 — ИА Регнум. РФ выполняет свои обязательства по поставкам энергоресурсов, заявил 26 сентября в ходе выступления на пленарном заседании «Российской энергетической недели» президент Владимир Путин.

Кирилл Кухмарь/ТАСС

Россия играет стабилизирующую роль на мировом рынке, подчеркнул глава государства.

«Россия выполняет свои обязательства по поставкам энергоресурсов на мировой рынок, играет на нём стабилизирующую роль, участвуя в таких авторитетных форматах, как ОПЕК+ и Форум стран — экспортёров газа», — отметил Путин.

Как передавало ИА Регнум, в ходе выступления на пленарном заседании форума президент также заявил, что Россия готова укреплять суверенитет своих партнёров в сфере энергетики. РФ намерена не просто продавать энергоресурсы, но и помогать другим странам формировать собственный топливно-энергетической комплекс, сказал Путин.

Россия остаётся одним из ведущих участников мирового энергетического рынка, а незаконные санкции Запада и вводимые ими ограничения только подстёгивают развитие альтернативных решений и платформ, отметил также глава государства.