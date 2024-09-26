Путин заявил, что РФ выполняет обязательства по поставкам энергоресурсов
Путин: Россия выполняет свои обязательства по поставкам энергоресурсов
Москва, 26 сентября, 2024, 14:43 — ИА Регнум. РФ выполняет свои обязательства по поставкам энергоресурсов, заявил 26 сентября в ходе выступления на пленарном заседании «Российской энергетической недели» президент Владимир Путин.
Россия играет стабилизирующую роль на мировом рынке, подчеркнул глава государства.
«Россия выполняет свои обязательства по поставкам энергоресурсов на мировой рынок, играет на нём стабилизирующую роль, участвуя в таких авторитетных форматах, как ОПЕК+ и Форум стран — экспортёров газа», — отметил Путин.
Как передавало ИА Регнум, в ходе выступления на пленарном заседании форума президент также заявил, что Россия готова укреплять суверенитет своих партнёров в сфере энергетики. РФ намерена не просто продавать энергоресурсы, но и помогать другим странам формировать собственный топливно-энергетической комплекс, сказал Путин.
Россия остаётся одним из ведущих участников мирового энергетического рынка, а незаконные санкции Запада и вводимые ими ограничения только подстёгивают развитие альтернативных решений и платформ, отметил также глава государства.