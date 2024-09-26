Тбилиси, 26 сентября, 2024, 14:07 — ИА Регнум. Власти США по просьбе грузинской оппозиции рассматривали возможность не впустить премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в страну на Генеральную Ассамблею ООН, заявил секретарь правящей партии Грузии Мамука Мдинарадзе 26 сентября.

SARAH YENESEL/EPA/ТАСС Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе

«У нас была информация и были разговоры о том, что рассматривалась возможность впустить или не впустить Кобахидзе в США. Американские власти также планировали отменить выступление Кобахидзе на сессии Генассамблеи в ООН», — сообщил Мдинарадзе.

Как передавало ИА Регнум, 26 сентября Кобахидзе назвал несерьёзным решение администрации Белого дома отменить его приглашение на приём к президенту США Джо Байдену. По его словам, это был своего рода гуманитарный акт в пользу грузинской оппозиции.

В сентябре Кобахидзе также заявил, что осенние парламентские выборы в Грузии пройдут на фоне беспрецедентного вмешательства извне. Он отметил, что это является грубым нарушением избирательных принципов.

Ранее Служба внешней разведки (СВР) России заявила, что США собираются добиваться смены власти в Грузии после выборов в парламент республики. Отмечалось, что действующая американская администрация уже разработала масштабную информационную кампанию, целью которой является дискредитация правящей партии «Грузинская мечта».