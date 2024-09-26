Тбилиси, 26 сентября, 2024, 09:42 — ИА Регнум. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал несерьёзным решение администрации Белого дома отменить его приглашение на приём к президенту США Джо Байдену.

DAVID MDZINARISHVILI/EPA/ТАСС Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе

«Особенный комментарий на этот счёт я сделать не смогу. Это несерьёзно. Они прислали приглашение три дня назад, а потом отменили», — заявил Кобахидзе грузинским журналистам после выступления на общеполитической дискуссии 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По его словам, это был своего рода гуманитарный акт в пользу грузинской оппозиции, но никакого практического эффекта, в том числе для оппозиции, он не даст.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре Кобахидзе заявил, что осенние парламентские выборы в Грузии пройдут на фоне беспрецедентного вмешательства извне. Он отметил, что это является грубым нарушением избирательных принципов.

Ранее Служба внешней разведки (СВР) России заявила, что США собираются добиваться смены власти в Грузии после выборов в парламент республики. Отмечалось, что действующая американская администрация уже разработала масштабную информационную кампанию, целью которой является дискредитация правящей партии «Грузинская мечта».