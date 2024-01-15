Москва, 15 января, 2024, 03:01 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Следственного комитета (СК) РФ с Днём образования службы, сообщается на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Глава государства отметил мужество и самоотдачу работников ведомства, занимающихся расследованием преступных действий неонацистов в отношении мирного населения Донбасса.

«Сегодня ваши профессиональные качества, мужество и самоотдача востребованы в решении ответственных задач, направленных на обеспечение законности и правопорядка в Донбассе и Новороссии. В сложных условиях следователи, криминалисты, эксперты участвуют в расследовании преступлений неонацистов против мирного населения, честно служат России», — говорится в обращении.

Он подчеркнул, что СК РФ стал одним из ключевых элементов правоохранительной системы России. Российский лидер также указал на то, что сотрудники ведомства находятся на переднем крае борьбы с преступностью и коррупцией, уверенно отстаивают интересы страны, а также защищают права и свободы граждан.

Президент пожелал успехов и всего наилучшего сотрудникам и ветеранам Следственного комитета, а также их близким.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3859732" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум, в начале мая председатель СК РФ Александр Бастрыкин рассказал, что его ведомство возбудило с 2014 года 2912 уголовных дел по фактам преступлений Киева в Донбассе. По этим расследованиям проходят 716 лиц, в том числе представители военного и политического руководства Украины, члены радикальных националистических объединений и представители силовых структур киевского режима.

Следственный комитет России начал свою деятельность 15 января 2011 года. Его создали на базе бывшего одноимённого органа, образованного 5 июня 2007 года и ходившего в состав прокуратуры РФ.