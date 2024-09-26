Москва, 26 сентября, 2024, 12:41 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили управляемую ракету «Нептун», три авиабомбы Hammer и пять снарядов HIMARS. Об этом 26 сентября на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС

«Сбиты управляемая ракета большой дальности «Нептун», три управляемые авиационные бомбы HAMMER производства Франции, пять реактивных снарядов HIMARS производства США», — говорится в сводке ведомства.

Также ВС России сбили 45 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ). Кроме того, ВКС России нанесли авиаудар по украинскому заводу «Мотор Сич» в Запорожской области. Удар был нанесён по цехам сборки и хранения беспилотников на двигателестроительном предприятии авиационной промышленности ПАО «Мотор Сич».

По данным Минобороны на 23 сентября, силы ПВО ВС России за сутки сбили 35 беспилотников ВСУ а также ракету ATACMS и три ракеты «Нептун». Также были поражены скопления живой силы и военной техники ВСУ в 135 районах.