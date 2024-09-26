Москва, 26 сентября, 2024, 10:12 — ИА Регнум. Угрозы для суверенитета России нет, однако уровень конфронтации вокруг страны значительный. Об этом 26 сентября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Сейчас нет. Но уровень конфронтации вокруг нас значительный», — сказал Песков, отвечая на вопрос «РИА Новости» об угрозе суверенитету государства.

Как сообщало ИА Регнум, 25 сентября президент Владимир Путин предложил обновить ядерную доктрину России. По его словам, в обновлённой редакции документа будут учтены все возможные сценарии, в том числе критическая угроза суверенитету в условиях применения противником обычного оружия.

Ранее Песков отмечал, что необходимость уточнить ядерную доктрину РФ возникла в связи с деструктивными действиями коллективного Запада, в том числе в связи с провоцированием продолжения горячей фазы конфликта на Украине. Все действия западных стран учитываются и анализируются в Москве, чтобы затем лечь в основу предложений, которые будут сформулированы.

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что обновление ядерной доктрины России — это «событие, которого ждали».