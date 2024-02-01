Вашингтон, 1 февраля, 2024, 17:45 — ИА Регнум. Власти Китая предупредили Украину об ухудшении двусторонних отношений из-за признания Киевом китайских компаний «спонсорами войны», сообщает Reuters со ссылкой на украинские источники.

Danil Shamkin/Global Look Press

«Китай заявил Украине, что их двусторонним отношениям может быть нанесен ущерб из-за того, что Киев объявил более десятка китайских компаний «международными спонсорами войны», — сказал собеседник агентства.

По его словам, предупреждение было передано Киеву в декабре 2023 года на встрече посла КНР в Киеве с высокопоставленными членами украинского правительства.

По данным агентства, всего киевский режим внёс 48 компаний в список «международных спонсоров войны», 14 из которых — китайские.

Как передавало ИА Регнум, ранее газета Politico, ссылаясь на высокопоставленного чиновника США, сообщала, что Китай не удовлетворил просьбу Украины о переговорах в Давосе между премьером Госсовета КНР Ли Цяном и главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Представители Китая, по сведениям источников, намеренно не стали встречаться с главой киевского режима. Издание сообщило, что украинская делегация при этом не скрывала желания переговорить в Швейцарии с китайскими официальными лицами, но Зеленский «отправился домой без желанной встречи, что стало ударом по Киеву».