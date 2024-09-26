Москва, 26 сентября, 2024, 08:13 — ИА Регнум. Командование Вооружённых сил Украины (ВСУ) направило все силы в Курскую область, ослабив другие участки фронта. Об этом пленный украинский десантник рассказал российским силовикам.

Kostiantyn Liberov/AP/TASS

Украинец отказался от обмена из опасений, что по возвращении на родину его вновь отправят на передовую.

«Украинский военный показал, что все силы Киев сейчас тратит на курское направление в ущерб всем прочим участкам фронта», — сообщил представитель силовых структур РФ «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, украинских бойцов отправляли для нападения на Курскую область непосредственно с полигонов. Об этом рассказал пленный из 41-й отдельной механизированной бригады ВСУ по имени Юрий.

Другой пленный украинский военнослужащий Андрей Анисимов сообщил, что некоторые командиры скрыли от бойцов отправку в Курскую область. Он пояснил, что руководство делало это для того, чтобы избежать массового дезертирства.

По данным Минобороны на 25 сентября, за всё время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 17 тыс. бойцов и 130 танков.

Украинские войска утром 6 августа вторглись в Курскую область, намереваясь захватить территорию. Их продвижение остановили российские военные. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.