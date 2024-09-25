Москва, 25 сентября, 2024, 15:41 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) за всё время боевых действий на курском направлении потеряли более 17 тыс. бойцов и 130 танков, проинформировал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 17 000 военнослужащих, 130 танков, 62 боевые машины пехоты, 95 бронетранспортёров, 812 боевых бронированных машин, 514 автомобилей, 138 артиллерийских орудий, 31 пусковую установку реактивных систем«, — сказал Конашенков.

Также ВС России ликвидировали 35 станций РЭБ, восемь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 18 единиц инженерной и другой техники.

Ранее генерал-майор, командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Апти Алаудинов заявил, что любые попытки ВСУ улучшить позиции в Курской области терпят провал на участках, которые контролируют бойцы «Ахмата».

Как передавало ИА Регнум, Вооружённые силы России 22 сентября отразили две попытки ВСУ прорваться через границу на курском направлении. В Минобороны РФ уточнили, что противник в ходе этих попыток потерял до 30 человек, а также шесть единиц техники.