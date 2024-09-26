Назаровский район, Красноярский край, 26 сентября, 2024, 05:53 — ИА Регнум. Сделать заключение о точных причинах смерти четырёх детей в посёлке Красная Сопка Назаровского района Красноярского края можно будет не ранее чем через месяц. Результаты станут известны после проведения всех судебно-медицинских экспертиз, заявили в Главном следственном управлении СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасии Центр экспертиз

«Судебно-медицинские экспертизы в подобных случаях делаются около месяца. Необходимо проведение дополнительных исследований», — сообщил ТАСС источник.

Отмечается, что предварительные результаты судмедэкспертизы показали отравление от воздействия неустановленного токсического вещества.

Для его установления сейчас проводятся судебно-химические экспертизы в Красноярском краевом бюро судебно-медицинской экспертизы.

Также биологический материал погибших детей доставлен в ФГБУ «Российский центр судебно-медицинской экспертизы Минздрава России» для проведения судебно-химических экспертиз с целью установления токсического вещества, повлекшего отравление детей и наступление их смерти.

Как сообщало ИА Регнум, в Красноярске проведут ветеринарно-судебную экспертизу котёнку, которого 22 сентября нашли мёртвым в доме семьи с погибшими детьми после отравления неизвестным веществом.

20 сентября родители и четверо детей поужинали курицей и пельменями, а утром 21 сентября всем стало плохо, семью госпитализировали. В течение трёх дней в больнице умерли все дети: сначала шестилетняя девочка и 13-летний мальчик, затем девочки 11 и 12 лет. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Экспертиза не выявила превышения вредных веществ в пробах пельменей и курином мясе, изъятых в сельском магазине, а также в еде, которая оставалась в доме. Основные версии отравления семьи — употребление в пищу продуктов питания с неизвестным веществом общетоксического действия или вдыхание паров инсектицидного аэрозоля.

Родителей погибших детей 25 сентября выписали из больницы. Женщине сохранили беременность на девятом месяце. Детей похоронят в ближайшее время, родственники ждали выписки родителей.