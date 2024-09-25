Над Брянской областью силы ПВО сбили беспилотник ВСУ
Богомаз: над Брянской областью силы ПВО сбили беспилотник ВСУ
Брянск, 25 сентября, 2024, 23:37 — ИА Регнум. Поздним вечером 25 сентября в небе над Брянской областью силами подразделений противовоздушной обороны был уничтожен вражеский беспилотник. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Иван Шилов ИА Регнум
Российское ПВО
Он уточнил, что средства ПВО обнаружили и уничтожили украинский беспилотник самолётного типа.
Богомаз заверил, что пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы.
Как сообщало ИА Регнум, два украинских БПЛА самолётного типа уничтожены за ночь 25 сентября в Белгородской и Курской областях.
Украинский беспилотник упал 24 сентября в промзоне Таганрога, в результате чего загорелся склад лесоматериалов.