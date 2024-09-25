Москва, 25 сентября, 2024, 08:09 — ИА Регнум. Два украинских БПЛА самолётного типа уничтожены за ночь в Белгородской и Курской областях, сообщает 25 сентября официальный Telegram-канал Минобороны России.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Таким образом, пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ.

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Белгородской и Курской областей», — говорится в сообщении.

Ночью власти Курской области объявляли об опасности атаки БПЛА. Предупреждение действовало с 23:05 до 23:25 по местному времени (совпадает с московским).

Как сообщало ИА Регнум, 24 сентября над Белгородом и Белгородским районом дважды срабатывала система ПВО, были сбиты несколько воздушных целей. Пять мирных жителей получили осколочные ранения, загорелись четыре частных дома. Пожары оперативно потушили, повреждения выявили в общей сложности в 37 домах, уточнял губернатор Вячеслав Гладков.