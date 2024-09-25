Белгород, 25 сентября, 2024, 08:49 — ИА Регнум. Воздушная цель сбита на подлёте к Белгороду, сообщил 25 сентября губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбита воздушная цель на подлёте к городу», — написал Гладков.

Информации о пострадавших и разрушениях пока нет, работают все оперативные и аварийные службы, добавил он.

Ранее власти региона объявили ракетную опасность, предупреждение действовало с 8:00 до 8:15 мск.

Как сообщало ИА Регнум, 24 сентября над Белгородом и Белгородским районом дважды срабатывала система ПВО, были сбиты несколько воздушных целей. Пять мирных жителей получили осколочные ранения, загорелись четыре частных дома. Пожары оперативно потушили, повреждения выявили в общей сложности в 37 домах, уточнял Гладков.