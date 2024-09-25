Москва, 25 сентября, 2024, 18:21 — ИА Регнум. Польша получит бесконечную «волынскую резню» в случае, если Украина станет постоянным членом Совбеза ООН. Таким образом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова главы МИД Польши Радослава Сикорского, в которых он выразил сомнение в праве РФ быть постоянным членом СБ ООН.

Иван Шилов ИА Регнум СБ ООН

По словам дипломата, преемственность России в СБ ООН активно ставила под сомнение Украина, также надеясь получить место постоянного члена.

«Если гипотетически представить себе реализацию такого сценария, то — и Сикорский не может этого не понимать — поляки получат на ооновской площадке первыми — получат от необандеровцев бесконечную «волынскую резню», — написала Захарова в Telegram-канале.

Вместе с этим Захарова отметила, что у Сикорского был «момент редкого прозрения» десять лет назад, процитировав его слова о том, что проблема Польши в «дешёвой национальной гордости и низкой самооценке».

«Но с тех пор таких откровений Сикорский больше не позволял, зато глупости озвучивает теперь просто в товарных количествах», — заключила представитель российского МИД.

Как передавало ИА Регнум, 24 сентября на заседании СБ ООН Сикорский выразил неуверенность в том, что Россия как правопреемница СССР должна иметь постоянное место в Совете Безопасности ООН.

Журналисты подметили, что это уже второй случай, когда польский министр выступает в ООН после представителя России и у него есть возможность ответить на его слова. Сикорский назвал такую ситуацию неслучайной.

Постоянными членами СБ ООН, кроме России, являются США, Британия, Франция и Китай.