Нью-Йорк, США, 25 сентября, 2024, 07:37 — ИА Регнум. Глава МИД Польши Радослав Сикорский выразил неуверенность в том, что Россия как правопреемница СССР должна иметь постоянное место в Совете Безопасности ООН. Об этом он заявил на заседании Совбеза 24 сентября.

Pawel Supernak/EPA/ТАСС Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский

Сикорский выступил после российского дипломата Василия Небензи. Журналисты подметили, что это уже второй случай, когда польский министр выступает в ООН после представителя России, и у него есть возможность ответить на его слова.

«Это не совпадение, как я понимаю, это процедура Совета Безопасности. Россия — можно дискутировать, должна ли была получить постоянное место Советского Союза, но признаётся постоянным членом СБ ООН. И в связи с этим говорит перед непостоянными членами, перед остальными государствами. Это не совпадение», — заявил Сикорский.

Постоянными членами, кроме России, являются США, Британия, Франция и Китай.

Как сообщало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин открыт для контактов с главами других стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН, однако пока саммит всей «пятёрки» нереалистичен. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В июне Путин заявил, что Россия выступает за реформу Совбеза ООН. Её нужно проводить на основе общего консенсуса, так как решения, принятые кулуарно, не приведут ни к чему хорошему, подчёркивал глава государства. Он напомнил, что Совет Безопасности как ключевой орган ООН возник после Второй мировой войны и по её результатам. По словам президента России, ситуация в мире меняется, и это требует реформирования указанного международного института.