Москва, 25 сентября, 2024, 17:44 — ИА Регнум. Произошедшее ослабление рубля будет иметь слабый проинфляционный эффект. Это указано в резюме по итогам сентябрьского заседания совета директоров Центрального банка России, опубликованном на официальном сайте.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В публикации указано, что динамика курса остается стабильной. Рубль вернулся к уровням мая 2024 года после значительного укрепления во время лета.

При этом ценообразование на валютном рынке на фоне усиления санкций временно стало менее эффективным, отмечено в сообщении. Сегментация рынка усилилась.

«В дальнейшем можно ожидать адаптации участников рынка к новым условиям и выравнивания курса рубля в разных сегментах рынка», — считают представители регулятора.

Как сообщало ИА Регнум, Банк России продлил ограничения на перевод средств за рубеж ещё на шесть месяцев. Пресс-служба регулятора уточнила, что россияне и физические лица из дружественных стран смогут в течение месяца перевести на любые счеты в зарубежные банки не более 1 млн долларов или эквивалент в другой иностранной валюте.

Ранее Центробанк России поднял ключевую ставку с 18% до 19% годовых. Регулятор объяснил это сохранением высоких темпов инфляции. Темпы роста цен по итогам года могут превысить 7%.

Президент России Владимир Путин объяснил, что ЦБ повышает ключевую ставку для снижения перегрева экономики. Эта мера способствует стабильной работе Минфина по балансированию бюджета.