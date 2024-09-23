Москва, 23 сентября, 2024, 12:32 — ИА Регнум. Банк России ещё на шесть месяцев продлил ограничения на перевод средств за рубеж. Об этом 23 сентября сообщили в пресс-службе регулятора.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Они будут действовать с 1 октября 2024 года до 31 марта 2025 года включительно», — сказано в заявлении, опубликованном на сайте регулятора.

В пресс-службе Центробанка уточнили, что россияне и физические лица из дружественных стран смогут в течение месяца перевести на любые счеты в зарубежные банки не более одного млн долларов или эквивалент в другой иностранной валюте.

Банки из недружественных государств могут выполнять переводы в рублях при помощи корреспондентских счетов, которые были открыты в российских банках, если счета плательщика и получателя открыты в зарубежных банках.

Кроме того, сохранились лимиты на перечисления через системы денежных переводов. За месяц можно перевести за границу не более 10 тыс. долларов или эквивалент в другой иностранной валюте.

Мера на ограничение переводов средств за рубеж первоначально была введена 1 апреля 2022 года. Затем она несколько раз продлевалась.