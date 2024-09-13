Москва, 13 сентября, 2024, 13:32 — ИА Регнум. Центральный банк России повысил ключевую ставку до 19% годовых. Об этом сказано в заявлении регулятора.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Совет директоров Банка России 13 сентября 2024 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 б. п., до 19,00% годовых», — говорится на сайте ЦБ.

Как пояснил регулятор, в настоящее время инфляционное давление остаётся высоким и годовая инфляция по итогам 2024 года может превысить прогнозный диапазон 6,5–7,0%.

При этом рост внутреннего спроса существенно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг в стране, указывает Центробанк.

«Требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 году», — говорится в заявлении.

Как передавало ИА Регнум, 5 сентября президент Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума объяснил, что, повышая ключевую ставку, Банк России снижает перегрев экономики. Глава государства добавил, что положительным фактором «охлаждения» является также стабильность работы Минфина по балансированию бюджета.

Банк России на фоне роста инфляции 26 июля впервые с декабря прошлого года повысил ключевую ставку — с 16 до 18%. Как заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, российская экономика в первые шесть месяцев 2024 года испытала перегрев, оказавшийся максимальным за последние 16 лет.