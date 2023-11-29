Москва, 29 ноября, 2023, 09:37 — ИА Регнум. США безжалостно «раздавят тапком» главу киевского режима Владимира Зеленского, наигравшись с ним, как с подопытным насекомым. Такое мнение 29 ноября высказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«До чего же энтомологи-американцы обожают опыты над насекомыми. Это их национальная забава — посадить всяких разных пауков в банку и с нескрываемым удовольствием наблюдать, как они пожирают друг друга», — написал он, уточнив, что теперь очередь дошла и до «жовто-блакитных» подопытных.

Политик уточнил, что американские хозяева, по его мнению, разместили этих подопытных в стеклянном сосуде и начал постепенно лишать их корма, и в том, что всё закончится именно так, никто не сомневался.

По словам Медведева, хозяевам рано или поздно становится «бесконечно скучно» наблюдать за поведением подопытных, после чего они переводят их на диету и наблюдают за «ростом агрессии членистоногих».

«Теперь эти мелкие ядовитые твари особенно агрессивно жалят и пожирают себе подобных. Выживет, понятное дело, тот, кто наглее, сильнее и толще. Кто сожрал больше своих конкурентов и украл больше корма, поделившись с некоторыми товарищами», — отметил зампред Совбеза.

Он подчеркнул, что всем подопытным хочется кормиться за казённый американский счёт, и потому они за корм выбирают сторону самого «перспективного паука».

«А что же этот самый главный паук-лицедей, разжиревший за счёт крови и тел своих соплеменников? Что будет с ним, с победителем? Если энтомологи поставят на него, конечно. Тоже понятно. Он всё равно будет безжалостно раздавлен тапком, когда с ним наиграется старший энтомолог. Потом его неаппетитные останки с рефлекторно дёргающимися ножками безжалостно смоют в унитаз», — добавил Медведев.

Как сообщало ИА Регнум, 28 ноября бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Зеленский не сможет избежать наказания после завершения спецоперации Вооружённых сил России. По словам эксперта, глава киевского режима может разделить судьбу лидера фашистской Италии, ближайшего союзника Адольфа Гитлера Бенито Муссолини.

Зеленский 29 ноября победил в номинации «Главный мечтатель года» в рамках мероприятия, проводимого газетой Politico. Второе и третье места в этой номинации заняли соответственно президент Франции Эммануэль Макрон и глава офиса главы киевского режима Андрей Ермак.