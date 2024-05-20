Москва, 20 мая, 2024, 14:28 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский является законной военной целью для России, заявил 20 мая заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, передаёт «Газета. Ru».

Сергей Корсун ИА Регнум

Утрата Зеленским легитимности в качестве главы украинского государства ничего не меняет, потому что Зеленский возглавляет враждебный России политический режим, «а руководители стран, ведущие войну, всегда рассматриваются как правомерная военная цель», сказал Медведев.

Зеленский является военным преступником, отметил заместитель председателя Совбеза.

Как передавало ИА Регнум, Медведев 20 мая также заявил, что отмена президентских выборов на Украине означает превращение этой страны в несостоявшееся государство и гибель данного проекта. Кроме того, он высказал предположение, что Зеленский отменил выборы, потому что боялся конкуренции, в том числе со стороны бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного и собственного предшественника Петра Порошенко.

16 мая заместитель председателя Совбеза назвал поездку Зеленского в Харьков «прощальным визитом» и напомнил главе киевского режима о судьбе казнённого итальянского фашистского диктатора Бенито Муссолини, опубликовав соответствующую фотографию. Муссолини был казнён в 1945 году как военный преступник, его повесили на площади Лорето в Милане.

4 мая МВД России объявило в розыск Зеленского, Порошенко и ещё ряд бывших и нынешних руководителей Украины периода после государственного переворота 2014 года. Россия фактически поставила США ультиматум: либо к власти на Украине приходят люди, не связанные с Майданом, либо СВО продолжится до полного демонтажа украинского государства с последующими прямыми переговорами между РФ и США, отмечал в своей статье обозреватель ИА Регнум Геворг Мирзаян.