Москва, 25 сентября, 2024, 16:10 — ИА Регнум. Госдума на заседании 25 сентября приняла в первом чтении законопроект, предполагающий обязательную регистрацию права на здания или сооружения, возведённые на земельных участках, сразу после завершения строительства.

ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая

Законопроект был разработан правительством и внесён в Госдуму в мае.

На территории каждого региона России есть от 1 до 5 тыс. индивидуальных жилых домов, которые фактически используются гражданами, но не состоят на кадастровом учете, отмечалось в пояснительной записке. Права на эти здания не зарегистрированы, что мешает вести статистический учет жилищного фонда и снижает доходы местных бюджетов, говорилось в документе.

Законопроект предполагает, что лица, не зарегистрировавшие права сразу после завершения строительства, будут нести административную ответственность.

Кроме того, авторы предложили обязать собственников земельных участков и иных лиц использовать объекты капитального строительства согласно установленным целевым назначениям. Сейчас на участках, предназначенных для ИЖС, подчас располагаются магазины или туристические объекты, отмечалось в пояснительной записке.

Как передавало ИА Регнум, в июле Госдума приняла закон, согласно которому правительство уполномочено устанавливать признаки неиспользования земельных участков в населённых пунктах, а также в садоводческих и огороднических товариществах, ограничив тремя годами максимальный срок их освоения.

Задача закона — стимулировать людей использовать участок по целевому назначению и вовлекать землю в оборот, отмечал глава Росреестра Олег Скуфинский. Если в течение трёх лет земля не будет использоваться, контрольно-надзорные органы могут зафиксировать признаки неиспользования участка, но за первое нарушение собственнику будет лишь выдано предупреждение. Если правообладатель не исправит нарушение в течение полугода, Росреестр в течение 30 дней через уполномоченный орган в праве инициировать судебный процесс об изъятии участка.