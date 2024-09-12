Москва, 12 сентября, 2024, 18:17 — ИА Регнум. Глава Росреестра Олег Скуфинский на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным разъяснил механизм действия нового закона, который даёт россиянам три года на освоение земельного участка. Об этом 12 сентября сообщила пресс-служба правительства в своём Telegram-канале.

Владимир Песня/РИА Новости

По его словам, основная задача нового закона — стимулировать людей использовать участок по целевому назначению и вовлекать землю в оборот. Если в течение трёх лет земля не будет использоваться, уточнил Скуфский, контрольно-надзорные органы могут зафиксировать признаки неиспользования участка.

При этом глава Росреестра добавил, что за первое нарушение собственнику будет лишь выдано предупреждение. Если правообладатель не исправит нарушение в течение полугода, Росреестр в течение 30 дней через уполномоченный орган в праве инициировать судебный процесс об изъятии участка.

Также он подчеркнул, что действующее законодательство позволяет учитывать жизненную ситуацию человека, если он не смог освоить участок в установленный срок.

Как передавало ИА Регнум, в июле Государственная дума приняла закон, согласно которому правительство уполномочено устанавливать признаки неиспользования земельных участков в населённых пунктах, а также в садоводческих и огороднических товариществах, ограничив тремя годами максимальный срок их освоения.

Законопроектом не предусматриваются новые виды наказания или повышение штрафов. Для собственника за неиспользование земельного участка, предназначенного для жилищного строительства, садоводства, огородничества, установлена административная ответственность.