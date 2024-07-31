Москва, 31 июля, 2024, 05:47 — ИА Регнум. Государственная дума приняла закон, согласно которому правительство уполномочено устанавливать признаки неиспользования земельных участков в населённых пунктах, а также в садоводческих и огороднических товариществах. Об этом 30 июля сообщила пресс-служба Росреестра.

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Отмечается, что в настоящее время правообладатели участков обязаны использовать их по целевому назначению. Но срок освоения земли и признаки, на основании которых можно однозначно сказать о неиспользовании участка, законодательно не установили. С принятием закона собственники получили защиту от произвольных оценок проверяющих. Новый закон ограничил тремя годами максимальный срок освоения земельных участков.

Статс-секретарь — заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий пояснил, что задача этих норм предусматривает не наказание собственников или изъятие у них земельных участков, а их возвращение на свои земельные участки для обеспечения надлежащего использования. Фактически создаётся механизм воздействия на лиц, которые годами не задействовали участки. Подобное решение, но по землям сельскохозяйственного назначения, приняли в 2020 году, что позволило эффективно воздействовать на собственников таких земель и возвращать их в сельскохозяйственный оборот, добавил Бутовецкий.

Законопроектом не предусматриваются новые виды наказания или повышение штрафов. Для собственника за неиспользование земельного участка, предназначенного для жилищного строительства, садоводства, огородничества установлена административная ответственность.

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