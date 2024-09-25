Москва, 25 сентября, 2024, 15:43 — ИА Регнум. Россия уже вошла в число ведущих мировых экспортёров продуктов питания. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время заседания президиума Госсовета по вопросу развития экспорта.

Алексей Майшев/РИА Новости

«Такой результат — это, конечно, в первую очередь заслуга специалистов, трудовых коллективов предприятий, а также институтов развития, руководителей регионов и федеральных органов власти, которые оказывают им поддержку», — пояснил он в ходе своего выступления.

Президент также отметил, что несырьевой экспорт России за семь месяцев вырос на 5%, до $89,8 млрд.

Как передавало ИА Регнум, в Кремле под председательством президента России началось заседание президиума Госсовета по вопросу развития экспорта. Одной из ключевых тем заседания является возрастающая роль регионов в развитии экспортного потенциала страны. В ходе него российский лидер сообщил, что обновлённый национальный проект по поддержке экспорта стартует в 2025 году и будет продлён до 2030 года. По его словам, основой механизмов нацпроекта должны стать уже достигнутые страной результаты в экспортной сфере.

Ранее пресс-служба Кремля уточняла, что на заседании планируется обсудить меры поддержки участников внешнеэкономической деятельности и продвижение отечественной продукции и брендов за пределами России.