Москва, 24 сентября, 2024, 15:42 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин проведёт заседание президиума Государственного совета по вопросу развития экспорта 25 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Михаил Терещенко/РИА Новости Владимир Путин

«Одной из ключевых тем заседания станет возрастающая роль регионов в развитии экспортного потенциала страны», — указано в сообщении.

Как отмечается в публикации, также планируется обсудить меры поддержки участников внешнеэкономической деятельности и продвижение отечественной продукции и брендов за пределами России.

Представители пресс-службы уточнили, что с основными докладами выступят губернатор Архангельской области и председатель комиссии Госсовета по направлению «Международная кооперация и экспорт» Александр Цыбульский, а также министр промышленности и торговли Антон Алиханов и генеральный директор акционерного общества «Российский экспортный центр» Вероника Никишина.

Как сообщало ИА Регнум, 26 августа Путин провёл совещание по экономическим вопросам. В ходе него он обсудил темы, имеющие системное значение для экономики и повышения доходов россиян. Кроме того, были затронуты вопросы по основным направлениям экономической политики России на период до 2030 года, в том числе с учётом реализации указа о национальных целях развития России.