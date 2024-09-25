Москва, 25 сентября, 2024, 15:20 — ИА Регнум. В Кремле под председательством президента России Владимира Путина началось заседание президиума Госсовета по вопросу развития экспорта, сообщает 25 сентября пресс-служба Кремля в своём Telegram-канале.

РИА Новости/Рамиль Ситдиков Президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Государственного совета по вопросам развития экспорта

«Россия, как известно, активный участник международной торговли. Несмотря на объективные трудности, с которыми сейчас сталкивается российский бизнес, мы развиваем внешние деловые связи, расширяем их географию, укрепляем сотрудничество с предсказуемыми, надёжными партнёрами», — отметил он.

Одной из ключевых тем заседания является возрастающая роль регионов в развитии экспортного потенциала страны. Пресс-служба Кремля уточняла ранее, что на заседании планируется обсудить меры поддержки участников внешнеэкономической деятельности и продвижение отечественной продукции и брендов за пределами России.

С основными докладами на заседании выступят губернатор Архангельской области и председатель комиссии Госсовета по направлению «Международная кооперация и экспорт» Александр Цыбульский, а также министр промышленности и торговли Антон Алиханов и генеральный директор акционерного общества «Российский экспортный центр» Вероника Никишина.