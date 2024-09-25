Москва, 25 сентября, 2024, 15:27 — ИА Регнум. Обновлённый национальный проект по поддержке экспорта стартует в 2025 году и будет продлён до 2030 года, заявил 25 сентября президент России Владимир Путин.

РИА Новости/Григорий Сысоев

Основой механизмов нацпроекта должны стать уже достигнутые Россией результаты в экспортной сфере, приоритеты экономического развития, которые стоят перед страной, а также объективные глобальные экономические тенденции, сказал глава государства на заседании президиума Госсовета по вопросам развития экспорта.

«В ходе встреч с представителями деловых кругов, с предпринимателями, неоднократно звучали предложения продлить нацпроект по поддержке экспорта. И мы договорились, что это будет сделано. В следующем году стартует обновлённый национальный проект «Международная кооперация и экспорт», — отметил Путин.

Россия должна наращивать несырьевой неэнергетический экспорт, в том числе увеличивая объёмы поставки за рубеж продуктов, сказал также глава государства. Для долгосрочного развития внешнеторговых связей России важно повысить эффективность финансовой и информационной поддержки экспорта, подчеркнул Путин.

Как передавало ИА Регнум, в ходе заседания президиума Госсовета президент России также отметил, что вклад стран БРИКС в мировую экономику уже превысил долю «Группы семи» (G7) и продолжает расти. Путин призвал пользоваться экспортными возможностями страны в условиях, когда в мире формируются рынки будущего.

Также в ходе заседания глава государства заявил, что доля рубля во внешних расчётах России приближается к 40%, тогда как доля «токсичных западных валют» в этих расчётах сократилась вдвое.