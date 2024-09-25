Москва, 25 сентября, 2024, 14:24 — ИА Регнум. Валентину Матвиенко единогласно переизбрали на пост председателя Совета Федерации. Голосование прошло на пленарном заседании палаты 25 сентября.

Сергей Бобылев/ТАСС Валентина Матвиенко

Кандидатура Матвиенко была представлена вице-спикером верхней палаты Федерального собрания Юрием Воробьёвым.

Он отметил, что за время председательства Матвиенко Совет Федерации одобрил вхождение Крыма и Севастополя в состав России, начало спецоперации, а также воссоединение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ.

«Уважаемые коллеги, начало осенней сессии всегда связано с обновлением сенаторского корпуса. По итогу выборов 17 сенаторов подтвердили свои полномочия. На сегодня наша палата уже пополнилась 14 новыми сенаторами и назначения продолжаются. Я хотела бы особенно отметить, что впервые в их числе — участники специальной военной операции. Считаю, что это один из важных шагов по патриотическому обновлению России, о котором не раз говорил наш президент», — добавила она.

Вместе с этим спикер Совфеда озвучила приоритетные задачи на осеннюю сессию, включая работу над федеральным бюджетом на 2025–2027 годы.

«Мы обсудим обновление коммунальной инфраструктуры, работу операторов в сфере обращения с твёрдыми бытовыми отходами и другие вопросы, напрямую влияющие на качество жизни миллионов наших граждан», — рассказала Матвиенко.

Как передавало ИА Регнум, 25 сентября в ходе пленарного заседания Совфед также единогласно избрал первым заместителем председателя палаты врио секретаря генсовета «Единой России» Владимира Якушева.

13 декабря прошлого года президент России Владимир Путин поздравил российских сенаторов с 30-летием создания Совета Федерации. По словам главы государства, этот значимый юбилей неразрывно связан со становлением современной российской государственности, а также укреплением её демократических и конституционных основ и традиций парламентаризма.